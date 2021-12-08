В Красноярске на 5 лет колонии осудили руководителя ЗАГСа за продажу ложных свидетельств о рождении Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вынесли приговор руководительнице Кировского ЗАГСа по делу о продаже несуществующих свидетельств о рождении. Как сообщает краевая прокуратура, женщина получила 6 лет колонии.

Руководителя ЗАГСа признали виновной в получении взятки и служебном подлоге. С января по май 2015 года она продала четырем женщинам шесть свидетельств о рождении детей, которые в реальности на свет не появились. С помощью этих документов женщины оформляли материнский капитал. В общей сложности за свои услуги руководительница получила 60 тысяч рублей, то есть они брала по 10 тысяч за свидетельство.

- С учетом позиции гособвинителя суд приговорил женщину к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ей назначен в размере 600 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на 2,5 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.