В 2021 году средняя сумма взятки в Красноярском крае составила 740 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Средняя сумма взятки в Красноярском крае составила 740 тысяч рублей. Как рассказал начальник Главка Александр Речицкий, за год ее размер увеличился почти в 2 раза.

Всего было поставлено на учет более 300 коррупционных преступлений. Их них 215 относятся к тяжким и особо тяжким, а 117 – в крупном или особо крупном размере. Общая сумма взяток составила 22 миллиона рублей. При этом в 2020 году средний размер взятки составил 424 тысячи рублей.

Среди самых ярких примеров Речицкий привел предложение взятки полицейскому в 400 тысяч рублей за прекращение расследования в отношении бизнесмена в Шарыпово. Похищение 4 миллионов рублей при благоустройстве территории в Минусинске и получение взятки в 500 тысяч рублей руководителем стройнадзора от директора управляющей компании.