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Происшествия8 декабря 2021 7:22

В МВД назвали самые коррумпированные территории Красноярского края

Коррупция распространена в государственной и промышленной сферах
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В МВД назвали самые коррумпированные территории Красноярского края

В МВД назвали самые коррумпированные территории Красноярского края

Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава регионального МВД Александр Речицкий назвал самые коррумпированные города и районы Красноярского края. Лидерами антирейтинга стали Красноярск, Канск, Ачинск и Шарыповский район.

Чаще всего коррупционные преступления фиксируются в сферах лесной промышленности, сельского хозяйства и госзакупок. А в 2021 году заведено 52 уголовных дела в отношении должностных лиц государственной власти:

- Мы боремся с любыми проявлениями коррупции на всех уровнях власти, и пользуемся всем спектром механизмов для выявления. Мы можем анализировать доходы и расходы должностных лиц региональной власти, в том числе используя ресурсы Росфинмониторинга, - сказал Александр Речицкий.