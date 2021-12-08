В МВД назвали самые коррумпированные территории Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава регионального МВД Александр Речицкий назвал самые коррумпированные города и районы Красноярского края. Лидерами антирейтинга стали Красноярск, Канск, Ачинск и Шарыповский район.

Чаще всего коррупционные преступления фиксируются в сферах лесной промышленности, сельского хозяйства и госзакупок. А в 2021 году заведено 52 уголовных дела в отношении должностных лиц государственной власти:

- Мы боремся с любыми проявлениями коррупции на всех уровнях власти, и пользуемся всем спектром механизмов для выявления. Мы можем анализировать доходы и расходы должностных лиц региональной власти, в том числе используя ресурсы Росфинмониторинга, - сказал Александр Речицкий.