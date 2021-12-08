В Красноярском крае разрабатывают программу для определения поддельных QR-кодов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае будут определять поддельные QR-коды с помощью специальной программы. Об этом на пресс-конференции рассказал глава МВД по краю Александр Речицкий.

Начальник краевого главка рассказал, что программа по выявлению поддельных QR-кодов разрабатывается совместно с краевым минцифры. Он отметил, что разработка почти готова, остались последние штрихи. Она позволит определять людей, которые пользуются фальшивыми ковидными сертификатами.

Однако и без программы работа в этом направлении идет. Так, полицейские завели 6 уголовных дел в отношении трех медсестер, продававших сертификаты.