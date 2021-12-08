В Красноярском крае эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 84% Фото: Мария ЛЕНЦ

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Красноярском крае превышен на 84%. Как сообщает глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, прирост заболеваемости по сравнению с предыдущей недели составил 7,9%.

Большая часть заболевших – жители Красноярска (61,5%). Также повышение пороговых значений отмечено среди детей.

- Продолжается активная циркуляция вирусов гриппа в Красноярском крае. Доля вирусов гриппа А (H3N2) в общей структуре составила 19,0%, доля вируса гриппа В - 0,5%. В основном вирусы гриппа фиксируются среди детей, - рассказывает Дмитрий Горяев.

Он также напомнил, что класс переводится на дистант, если коронавирус выявлен у одного ученика, либо если в классе или школе ОРВИ или гриппом болеют 20% учеников.