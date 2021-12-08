Натуральные фермерские продукты ждут красноярцев во «Вкусную пятницу»

Прилавки с домашними сырами, натуральным мёдом, вареньями, конфитюрами и ещё множеством полезных и вкусных товаров развернутся в Красноярском техникуме промышленного сервиса по адресу ул. Павлова, 23.

«Я уже не первый раз участвую во «Вкусной пятнице» от Россельхозбанка, -- рассказывает Наталья Инкова, владелица магазина мёда, масел и трав, -- в следующую пятницу привезу товары, которые особенно пользуются спросом: варенье с сосновой шишкой, бельгийский шоколад с орехами, клюквой и кусочками апельсина, липовый и гречичный мёд. А также обязательно травяной чай и сбитень».

«Мы наблюдаем, что «Вкусные пятницы», которые проводятся в Красноярске уже практически на регулярной основе, – это очень востребованная форма продовольственной торговли. Это своего рода витрина сельского хозяйства Красноярского края. Каждый раз мы приглашаем к участию самых разных фермеров со своей эксклюзивной продукцией. Покупатели могут быть уверены в качестве товаров и в их более низких, по сравнению с магазинами, ценах. А для местных производителей — это расширение рынка сбыта и увеличение количества производимой продукции», -- отметила директор Красноярского филиала Россельхозбанка Наталья Михайлова.

Купить продукты к новогоднему столу по ценам от производителей можно будет с 10:00 до 12:00 10 декабря. Вход свободный при наличии средств индивидуальной защиты.

Заявки на участие во «Вкусных пятницах» фермеры могут подать по телефону: 8-923-015-50-69 (Ольга Фролова, начальник отдела по работе с клиентами микробизнеса Красноярского регионального филиала РСХБ).