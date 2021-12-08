Главный тренер красноярского ФК «Енисей» покинул свой пост. Фото: сайт клуба

Главный тренер красноярского футбольного клуба «Енисей» Виктор Тренёв покинул свой пост. Официальная информация появилась на сайте клуба, там уточняется, что трудовой договор расторгнут по обоюдному согласию сторон, без претензий.

- Последние несколько месяцев стали для меня чрезвычайно тяжелыми, но в тоже время очень содержательными. Клуб сначала предоставил мне возможность войти в тренерский штаб основной команды, а затем в кризисный период поручил выйти из шторма, в который попала команда. Я полагаю, что с этой задачей мне удалось справиться достойно, - рассказал Виктор Тренёв.

Он признается, что решение оставить пост главного тренера команды далось ему непросто, пришлось взвесить все «за» и «против» и выбрать оптимальное решение. Уходя, Тренёв пообещал следить за успехами «Енисея», пожелал ему дальнейшего развития. В ответ руководство клуба поблагодарило его за работу. Успехи – да, были: из 25 матчей, которые футбольная команда при Тренёве сыграла в Олимп-Первенстве ФНЛ и Кубке России, было одержано 13 побед.