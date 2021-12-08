Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае рассказал о требованиях отменить QR-коды Фото: ИВАНОВА Диана

Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисовы выступил на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного Собрания. И высказал свое мнение по поводу коронавирусных ограничений и требований их отмены. По мнению омбудсмена, такие требования носят вирусный характер – они есть в каждом регионе и повторяют друг друга, порой даже до запятой. Меняются только фамилии губернаторов.

По словам Марка Денисова, к нему также постоянно поступают требования отменить ковидные ограничения, в том числе QR-коды. В 2020 году пришло больше 160 обращений, связанных с COVID-19. Из них 11 - оспаривают действия властей. А с начала 2021 года таких обращений 47, но из них две трети – оспаривают указы губернатора и правительства.

Существует ошибочное убеждение, что нарушаются личные права человека. Но, как говорит Марк Денисов, права человека неотделимы от его обязанностей. Право на сохранение здоровья и жизни есть у каждого гражданина, а не только у противников вакцинации.

- «Римская конвенция» о защите прав человека и основных свобод говорит, что допускается вмешательство в личную жизнь граждан, если это связано с охраной здоровья и обосновано общественным интересом. Об этом примерно говорит и ст.55 ч.3 Конституции РФ, - сказал уполномоченный по правам человека.

В ответ на обращения отправляется документ на пять страниц, в котором идет анализ профильных законов РФ, актов и приказов. Если говорить кратко, личные права человека ничем не ограничиваются, кроме тех случаев, когда речь идет о жизни и здоровье. Права неотделимы от обязанностей. А обязанности индивида – система его действий по соблюдению прав других людей.