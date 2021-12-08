В Красноярске предпринимателя оштрафовали на 223 тысячи рублей за некачественное остекление балкона Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярского предпринимателя оштрафовали на 223 500 рублей за некачественное остекление балкона. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, в ведомство обратился местный житель.

Мужчина рассказал, что обратился к предпринимателю, чтобы остеклить балкон. За это он отдал 70 тысяч рублей, но результатом работ красноярец оказался недоволен. Внутрь балкона попадала вода через отверстия в монтажных швах. Однако исправлять недочеты исполнитель отказался. Тогда мужчина и обратился в Роспотребнадзор.

- Суд поддержал позицию Управления и решил взыскать с ИП Сыраева А.Г. в пользу потребителя 211 500 тысяч рублей. Также постановлениями Управления индивидуальному предпринимателю за нарушением прав потребителя назначен штраф в общей сумме 4000 рублей. За неоплату административного штрафа решением суда также назначен штраф в размере 8 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.