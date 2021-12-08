В Красноярске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести». Фото: ЧЕРНЫХ Александр

7 декабря в Красноярске торжественно открылся мемориальный комплекс «Город трудовой доблести». Как сообщает пресс-служба краевого правительства, участие в мероприятии приняли мэр краевого центра Сергей Еремин и губернатор края Александр Усс.

Стелу установили в сквере перед Дворцом культуры ДК им. 1 Мая. Место выбрали сами красноярцы. Над комплексом работали местные историки и архитекторы во главе со скульптором Денисом Стритовичем. В основу комплекса вошли фотографии с изображение значительных событий и продукции красноярских заводов в период Великой Отечественной войны.

- Благодарю всех, кто стремился к тому, чтобы Красноярск был признан городом трудовой доблести. Всех, кто посчитал своим долгом бороться за присвоение городу этого почетного звания. Я глубоко признателен также строителям и проектировщикам, вложившим часть своей души в этот монумент. Эта стела – не просто новый памятник, не просто красивое место на карте нашего города, это наш общий поклон поколению победителей, совершивших трудовой подвиг, - сказал на открытии Сергей Еремин.