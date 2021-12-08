В Красноярском крае ввели в проект закона о QR-кодах людей с медотводами. Фото: Бурмистров А. В.

Депутаты Заксобрания Красноярского края ввели в федеральный закон о QR-кодах людей с медотводами. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, в обсуждении принимали участие главы краевого минздрава Бориса Немик и Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Проект закона включит не только граждан с медотводами, но также привитых иностранными вакцинами и военнослужащих. В проекте закона указывается и право на проверку документов в рамках пропускного режима. Действовать закон будет минимум до июня 2022 года.

Для красноярцев с пожизненными противопоказаниями к вакцине документ предусматривает посещение реабилитационных мероприятий. Сейчас же такие люди не могут посещать ни бассейны, ни кинотеатры, ни другие общественные места.

- После изучения и анализа обращений, поступивших в адрес комитета по охране здоровья, сформулированы предложения в федеральный законопроект, среди которых определение дополнительной категории для людей с высокими титрами антител,- добавили в пресс-службе краевого парламента.

Так, спустя три часа с начала обсуждения депутаты приняли поправки в закон. В ближайшее время решение будет направлено в Государственную Думу.