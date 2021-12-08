Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил о ситуации с ковидом в регионе Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о коронавирусной обстановке в регионе. Глава края заявил, что ситуация стабилизируется.

По словам губернатора, во время 4-й волны коронавируса было развернуто около 6 тысяч коек в инфекционных госпиталях, на данный момент занято менее 5 тысяч коек. Также с 300 до 261 сократилось число пациентов на ИВЛ. Таким образом, можно говорить о стабилизации ковидной обстановки.

При этом кампания по вакцинации от коронавируса продвигается нелегко. На данный момент привит 51% населения. В Красноярском крае работает 129 стационарных и 106 мобильных пунктов вакцинации. С плановой медпомощью проблем нет, однако заявки на получения лекарств от тяжелой формы ковида, направлены. Строятся три инфекционных госпиталя.

Кроме того, сейчас решается вопрос о допуске иностранных рейсов в аэропорт Красноярска.