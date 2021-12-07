На Красноярск надвигается мороз и сильный ветер Фото: Мария ЛЕНЦ

На Красноярск надвигается непогода. Похоже, аномальное тепло декабря уходит, уступая место морозу. МЧС предупреждает заранее, призывая поберечь себя и воздержаться от рискованных предприятий.

Что касается температуры воздуха, это будет не мороз трескучий, но все же чувствительно – уже в четверг 9 декабря столбик термометра опустится до -12 градусов, ночью – до 17. Еще небольшие осадки, которые вместе с порывистым ветром превратятся в метель. В центральных районах местами также прогнозируются порывы ветра до 15 метров в секунду, гололедица, - предупреждает МЧС.

На севере края, в Таймырском муниципальном районе порывы южного ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, местами до 27 метров в секунду. В горных районах как не севере, так и на юге края лавиноопасно. Энергетиков и коммунальщиков призывают приготовиться к тому, что из-за погодных условий могут быть аварии на объектах.