На севере Красноярского края нашли тела трех погибших рыбаков. Фото: МЧС

На севере Красноярского края, возле Игарки, найдены тела трех человек. Водолазы подняли их со дна Енисея. В пресс-службе регионального следкома сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск, что их уже опознали – это те рыбаки, которые не вернулись домой 28 ноября.

Напомним, что 27 ноября четверо жителей Игарки направились на снегоходах на рыбалку, по другой версии на охоту. В 40 километрах от города есть охотничий домик, они туда и собирались. Планировали вернуться на следующий день, один из них даже позвонил супруге и сказал: они едут. Но дома так и не появились. Родные подняли тревогу. И уже 29 ноября на поиски выехали семь добровольцев на пяти снегоходах. И произошла трагедия – двое мужчин выехали на неокрепший лед Енисея, каждый на своем транспорте, и на глазах у остальных провалились в полынью. Спасти их не удалось.

1 декабря из Красноярска вылетел вертолет со спасателями и водолазами на борту, которые везли с собой на север специальное оборудование. В тот же день удалось обнаружить на дне реки два снегохода. Спустя несколько дней – остальные. И вот теперь тела погибших игарцев. Судьба еще трех человек неизвестна, ведь пока они не найдены, еще остается надежда.

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