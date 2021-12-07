Красноярцев обеспокоили пожарные машины возле детского сада. Фото: от подписчика «КП-Красноярск»

Сегодня, 7 декабря, жителей многоэтажек в начале улицы Гладкова обеспокоили пожарные машины, которые появились во дворе. Здесь находится детский сад. И поначалу очевидцы подумали, что в дошкольном учреждении что-то произошло. Но время шло, все было тихо. На всякий случай подписчик «КП» поделился фотографией и попросил узнать, что же все-таки было.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю пояснили «Комсомольской правде»-Красноярск, что действительно, пожарные подразделения были по указанному адресу, там проводились учения. Периодически такие тренировочные выезды происходят, спасатели отрабатывают алгоритмы действий на случай ЧП. Так что все в порядке.

Добавим, что особую проблему во дворах доставляют припаркованные автомобили. Зачастую случается так, что спешащая на помощь спецмашина попросту не может проехать в узком пространстве и теряет драгоценное время.