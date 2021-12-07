На правобережье открылся мемориал «Красноярск – город трудовой доблести». Фото: пресс-служба администрации города

В краевом центре, в сквере возле ДК 1 Мая сегодня, 7 декабря, открылся мемориальный комплекс «Красноярск – город трудовой доблести». На торжественном мероприятии в честь открытия присутствовали губернатор края Александр Усс и глава города Сергей Еремин. Напомним, что около 140 тысяч жителей города проголосовали за присвоение этого почетного звания и весной этого года решением Президента России Красноярск его получил.

Добавим, что на этом месте ранее стояла скульптура Бременских музыкантов, ее снос вызвал резонанс у горожан. Но вопрос решился – скульптуру перенесли в сквер неподалеку. А мемориал именно на этом месте вполне объясним – он находится как раз напротив завода «Красмаш», где во время войны выпускали снаряды для фронта. На стеле как раз изображены знаковые события из жизни Красноярска времен Великой Отечественной войны. Над монументом работала творческая группа из местных архитекторов и историков во главе с российским скульптором-монументалистом Денисом Стритовичем.

- Почетное звание «Город трудовой доблести» Красноярск получил в год 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны. В этот драматичный для истории нашей страны период сюда, в центр Сибири, были эвакуированы более 20 крупных промышленных предприятий, приехали тысячи людей. Наш город практически с нуля стал центром оборонной промышленности, - сказал Александр Усс, поблагодарив авторов мемориального комплекса.