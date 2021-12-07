Клиенты сдали в переработку 14000 старых телефонов через салоны Tele2

Tele2 продлевает на 2022 год экологический проект «Переплавка», в рамках которого можно сдать свой старый телефон на переработку. Всего клиенты передали на утилизацию около 14000 устройств. Наиболее активно в инициативе оператора принимают участие москвичи, жители Урала и Поволжья.

В 2022 году Tele2 продолжит сотрудничать по экопроекту «Переплавка» с корпорацией «Экополис» – единственным в России комплексом заводов по экологичной утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования. Оператор отправит собранные устройства на предприятие для дальнейшей переработки.

Tele2 также подвела итоги двух лет работы экопроекта. За это время его география расширилась с 11 до 64 регионов страны, адресная программа – до 600 салонов оператора. Наиболее активно в «Переплавке» участвуют жители Москвы, на втором месте – уральцы, на третьем – жители Поволжья.

Цель первого операторского экопроекта «Переплавка» – побудить клиентов всех операторов правильно утилизировать старые телефоны и создать инфраструктуру для сбора этой категории отходов. Чтобы поддержать инициативу, нужно принести старое устройство в один из салонов Tele2, участвующих в акции. Модель, марка и состояние телефона не имеют значения. В специальном видеоролике Tele2 показала, как утилизируются телефоны, собранные в салонах Tele2.