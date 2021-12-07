В Красноярске с 7 декабря заработал первый вакциномобиль. Фото: минздрав Красноярского края

С 7 декабря в Красноярске заработал первый мобильный пункт вакцинации – вакциномобиль. Как сообщает пресс-служба краевого минздрава, первое время он будет работать в Солнечном.

Новый вакциномобиль работает на 60 лет образования СССР, 24А – у въезда к «Аллее». Часы работы: с 09:00 до 16:00 часов в будние, суббота и воскресенье – выходные.

Как сообщили «КП-Красноярск» в краевом минздраве, работать в таком режиме вакциномобиль будет до конца недели. После чего в планах прививать с его помощью маломобильных и работников организаций. Подробнее здесь.