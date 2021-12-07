Россельхозбанк запускает специальные «детские» дебетовые карты

Теперь в любом отделении Россельхозбанка Красноярского края и Хакасии можно открыть отдельный счет и выпустить дебетовую карту для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Дебетовая карта может быть выпущена отдельно либо в рамках зарплатного проекта. Карта является полноценным банковским продуктом, подросток может оформить ее самостоятельно в офисе банка.

По функционалу, карта для подрастающего поколения полностью повторяет возможность стандартной дебетовой карты. Также владельцу карты будет доступен «Мобильный банк» для дистанционного управления счетом и совершения по нему операций.

«Россельхозбанк – это “семейный” банк, мы разрабатываем и адаптируем продукты для всех членов семьи. Дебетовые карты для подростков позволят обучить подрастающее поколение финансовой грамотности и проведению базовых финансовых операций. Кроме того, такие карты станут безопасной альтернативной наличным для карманных расходов.», - рассказала директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.

«“Детская” карта от Россельхозбанка – это современно и очень удобно. Безналичными платежами с помощью своей собственной карточки ребёнок легко может рассчитаться в общественном транспорте Красноярского края и Хакасии, купить поесть в школьной столовой или буфете. А родители при желании смогут контролировать траты своего ребёнка, дистанционно пополнять баланс и быть уверенными в безопасности расчётов», -- добавила директор Красноярского филиала РСХБ Наталья Михайлова.