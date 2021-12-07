В Красноярске на 1 тысячу рублей оштрафовали кондуктора автобуса, заставившую пассажира извиняться Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске оштрафовали кондуктора 50-го автобуса, которая заставила извиняться пассажира. Как рассказала перевозчик Нора Читашвили, кондуктора не уволят.

Напомним, что 7 декабря телеканал «ТВК» опубликовал видео, на котором видно, что пассажир маршрута №50 не смог расплатиться за проезд дистанционно, и начал выяснять причины у кондуктора. Женщина заявила, что терминал не работает, а если есть вопросы, пассажир может позвонить на горячую линию маршрута.

Мужчина решил последовать совету кондуктора, но нарвался на поток хамства с ее стороны. В итоге женщина практически силой заставила мужчину извиняться.

Перевозчик, который отвечает за маршрут, Нора Читашвили сообщила, что с работницей проведена беседа. Кондуктор отделалась штрафом в 1 тысячу рублей. Увольнять ее не стали, так как сейчас в сфере автотранспортной сфере кадровый кризис.