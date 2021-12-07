В Красноярке приставы спасли женщину на скамье подсудимых Фото: Мария ЛЕНЦ

Представьте: идет судебное заседание. Судья, прокурор, свидетели, защита. И вдруг женщина, которая сидит на скамье подсудимых, почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Разумеется, заседание было остановлено, а кто-то вызывает скорую помощь.

И тут выступили на передний план всегда молчаливые наблюдатели процесса – судебные приставы, Вячеслав Леонов и Артур Саруханян. Для начала уложили женщину на спину, обеспечили доступ кислорода, чтобы было лучше дышать. А когда она пришла в себя, спросили, не страдает ли подсудимая диабетом. Оказалось что да, есть у нее такая проблема, а инсулина у нее с собой не было. Тогда сотрудники службы обеспечили ее сладким, чтобы продержалась до приезда бригады скорой помощи.

Вячеслав Леонов, принимавший активное участие в спасении, рассказал, что ранее он работал в полиции и МЧС, ему не раз приходилось оказывать помощь людям в суде. В этом году он, например, уже спасал мужчину-астматика, а до этого на суде у другого мужчины случился приступ эпилепсии.