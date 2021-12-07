В Красноярске завели уголовное дело после пропажи 4 миллионов бюджетных субсидий Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске заведено уголовное дело после исчезновения более 4 миллионов рублей из бюджета города, предназначенных для субсидий. Основанием для этого стали материалы прокурорской проверки. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в краевой прокуратуре.

Там пояснили, что в авгуте прошлого года департамент горхозяйства администрации Красноярска заключил договор с УК «ЖСК» о предоставлении субсидии из бюджета города на возмещение затрат на дезинфекцию в местах общего пользования многоквартирных домов. Но как выяснилось, фактически расходы организация не понесла, а перечисленные деньги пропали. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокурора края.