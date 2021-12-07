В Красноярске микрофинансовая организация унижала жену своего должника Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске микрофинансовую организацию наказали за унижение чести и достоинства женщины, которая по стечению обстоятельств оказалась женой должника. Мужчина занял некую сумму денег и не вернул. Причины не уточняются, но факт остается фактом: долг есть и кредиторы захотели его вернуть. Решили «прессовать» жену: звонили ей круглые сутки, отправляли сообщения в мессенджере.

Мужчина меж тем находился в длительной командировке, следовательно, разобраться с угрозами не мог (или не хотел?). И тогда оскорбленная женщина отправилась к судебным приставам жаловаться на вымогателей. Показала скриншоты и голосовые сообщения. Специалисты установили, что там действительно есть и угрозы и унижения. Кроме того, был нарушен регламент звонков. По суду организация должна выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

В пресс-службе ФССП рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что коллекторские агентства и микрокредитные организации находятся на контролей у специалистов ведомства. Только за 10 месяцев текущего года к судебным приставам края поступило более 800 обращений от граждан с жалобами на деятельность таких компании. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях принято более 130 решений о привлечении нарушителей к административной ответственности на сумму более 4,6 миллионов рублей.