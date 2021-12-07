В Красноярском крае школьники подожгли дом учителя Фото: Мария ЛЕНЦ

В поселке Памяти 13 Борцов, это Емельяновский район, школьники подожгли дом учителя. В пресс-службе краевой полиции подтвердили «Комсомольской правде»-Красноярск этот факт и рассказали подробности. Предварительно установлено, что приятели-подростки 2006 года рождения из хулиганских побуждений облили бензином баню и сарай и подожгли. Сумма материального ущерба составила более 100 тысяч рублей.

На этом подростки-пироманы не остановились. Они пытались поджечь дачный дом, также стоящий на участке. Однако довести свой замысел до конца им не удалось – вовремя прибыли пожарные и погасили пожар. Есть предположение, что все поджоги подростки совершали ради лайков в соцсетях.

Один подростков из Красноярска, второй – местный, из Памяти 13 Борцов. Поскольку обоим уже исполнилось 15 лет, они попадают под уголовную ответственность. А это – до 5 лет лишения свободы.