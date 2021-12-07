Красноярским любителям парковаться на газоне придется за это заплатить. Фото: сайт администрации города

Красноярским любителям оставлять личный автотранспорт на газонах придется за это заплатить. В администрации Железнодорожного района рассказали, что с начала года провели 240 контрольных рейдов с привлечением волонтеров. Те фотогравировали припаркованные на газонах машины и отправляли фото в полицию и районную административную комиссию. Установить владельцев машин – дело быстрое.

Штрафы за парковку на газоне составляют:

- для физических лиц - от 2 до 4 тысяч рублей;

- для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей;

- для юридических лиц – от 80 до 100 тысяч рублей.

Повторное совершение правонарушения наказывается штрафом:

- на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей;

- индивидуальных предпринимателей и должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей;

- на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Кроме штрафов нарушителей могут заставить восстановить газоны. На днях суд вынес решение по иску администрации района, ответчики – 22 автомобилиста, которые ставили свои авто на улице Заводской. Чтобы вернуть благоустройство, понадобилось 132 тысячи –эти деньги разделили на всех поровну.