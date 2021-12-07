Последний соцобъект из построенных РУСАЛом в Таежном передан муниципалитету

Фото: Борис АНГАРСКИЙ

По своей оснащенности детсадне уступает своему брату-близнецу, уже открытому в сентябре: здесь установлен такой же современный комплекс оборудования в пищеблоке, есть лифты и бассейн, что для Богучанского района является эксклюзивом.

"Таежный на глазах преображается, - отметил генеральный директорБоАЗа Андрей Картавцев, - задачу развития инфраструктуры компания РУСАЛ решает комплексно. В этом году начали строительство парка "Мечта". Уже выполнено: озеленение и освещение, установлено ограждение, сейчас ведутся работы по устройству малых архитектурных форм. Ввод и передача объекта администрации поселка планируется в мае 2022 года. Построены и переданы местным властям четыре важных социальных объекта – поликлиника со стационаром на 12 мест, два детских сада и школа нового образца, аналогов которой нет во всем районе. Все объекты отвечают самым современным требованиям и оборудованы по последнему слову техники. Условия в них созданы максимально комфортные – и для работников этих учреждений, и для тех, кто ими будет пользоваться по назначению, то есть для жителей Таежного и наших детей. Это, безусловно, будет способствовать повышению качества жизни всего поселка, а также привлекательности данного региона».

Фото: Борис АНГАРСКИЙ

Задача развивать инфраструктуру отдаленного сибирского поселка с населением меньше 10 000 человек была поставлена много лет назад основателем компании Олегом Дерипаска. Строительство жизненно важных соцобъектов велось параллельно возведению корпусов БоАЗа. На сегодняшний день завод успешно выпускает востребованную на рынке продукцию, а соцобъектыпостроены.

Фото: Борис АНГАРСКИЙ

"Специалистами Богучанского алюминиевого завода проведена очень большая и кропотливая работа по подготовке к передаче объектов, - подчеркнул директор по капитальному строительству БоАЗа Евгений Завалишин, - нужно было учесть множество тонкостей и юридических нюансов. Совместными усилиями с администрацией Богучанского района мы завершили эту важную работу. Договоры о дарении и акты о передаче по четырем социальным объектам, построенным РУСАЛом, подписаны. Право собственности зарегистрировано."

Фото: Борис АНГАРСКИЙ

В сентябрепервый из построенных детский сад «Теремок» открыл свои двери для маленькихтаежнинцев. Остальные объекты пока готовятся к открытию.Всего компания РУСАЛ вложила в строительство соцобъектов Таежного около 7 млрд рублей.