Красноярская полиция прекратила уголовное дело в отношении бывшего руководителя УК ЖСК Фото: Мария ЛЕНЦ

Полиция Красноярска прекратила уголовное дело в отношении экс-руководителя УК «ЖСК» Натальи Жавновой, которое было возбуждено по подозрению в присвоении и растрате более 100 миллионов рублей со счета компании. Такое решение было принято в виду отсутствия состава преступления.

Наталья Жавнова возглавляла крупнейшую управляющую компанию Красноярска с 2015 по сентябрь 2019 года. В декабре 2020 года ее задержали. Ее подозревали в том, что она не по назначению потратила более 100 миллионов рублей, которые были получены от владельцев более 2 тысяч многоквартирных домов, не заплатив при этом за поставку электроэнергии.

- Следствие провело самый лучший аудит моей деятельности на бывшем посту гендиректора. Экспертами был исследован весь период моей работы и вся деятельность компании по расчетам со всеми ресурсоснабжающими организациями. Следствие проверило, сколько управляющая компания начислила средств жителям, сколько собрала и сколько было перечислено в ресурсоснабжающие организации, - прокомментировала Наталья Жавнова.