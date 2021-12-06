В поселке Кедровый под Красноярском прививку от коронавируса поставили более 80% жителей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кедровом Красноярского края вакцинировались более 80% жителей. Как сообщают в краевом минздраве, там один из самых низких показателей заболеваемости ковидом.

По словам главы региона Александра Усса, пример Кедрового показывает, что высокий уровень коллективного иммунитета действительно может снизить скорость распространения ковида и снизить заболеваемость.

- Всему краю необходимо стремиться достичь такого же уровня вакцинации, как в Кедровом. Опыт поселка показывает, что коллективный иммунитет действительно способен снизить скорость распространения вируса, уменьшить число заболевших, а также снизить нагрузку на медперсонал, - заявил губернатор.

Помимо Кедрового, лидерами по темпам вакцинации являются Емельяновский район и северные территории края: Таймырский, Эвенкийский, Туруханский и Мотыгинский районы.

- Сейчас Красноярский край входит в топ-10 регионов РФ по темпам вакцинации. С 16 ноября по 3 декабря первый компонент поставили более 130 тысячи красноярцев. На сегодня первым компонентом вакцины привиты почти 1 182 тысячи жителей региона, это 53,2 % от численности всего взрослого населения региона, - добавили в оперштабе.