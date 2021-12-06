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Происшествия6 декабря 2021 11:23

Красноярские полицейские проверяют сообщения об издевательствах над котом

Случаи истязаний животных зафиксированы в Красноярске и Назарове
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Красноярские полицейские проверяют сообщения об издевательствах над котом. Фото: krsk.news

Красноярские полицейские проверяют сообщения об издевательствах над котом. Фото: krsk.news

В Красноярске полицейские проводят проверку после сообщений об издевательствах над котом, в одной из квартир на улице Ленина. Как сообщают очевидцы, животное истязали на глазах у ребенка.

Красноярцы поделились в соцсетях, якобы соседи в доме напротив постоянно избивают кота, 6 декабря обмотали его туалетной бумагой и начали бить по голове. И все это на глазах у ребенка. В итоге свидетели написали заявление в полицию. В пресс-службе МВД пояснили, что начата проверка:

Фото: krsk.news

Фото: krsk.news

- Сообщение зарегистрировано, полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - заявили в ведомстве.

В полиции также добавили, что по другому факту издевательства над котом – в Назарове, заведено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным».