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Общество6 декабря 2021 9:14

В Ленинском районе Красноярска в ноябре оштрафовали 150 нарушителей масочного режима

Рейды по выявлению антимасочников в Красноярске продолжаются
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Ленинском районе Красноярска в ноябре оштрафовали 150 нарушителей масочного режима. Фото: городская администрация

В Ленинском районе Красноярска в ноябре оштрафовали 150 нарушителей масочного режима. Фото: городская администрация

В ноябре в Ленинском районе Красноярска протоколы составлены в отношении 150 нарушителей масочного режима. Как сообщает пресс-служба мэрии Красноярска, сотрудники районной администрации и полиции провели 60 рейдов за месяц.

Помимо выявления нарушителей массового режима, комиссия также выяснила, проверяют ли в заведениях QR-коды у посетителей. Было выявлено несколько нарушений. В кафе «Chiken dener» у персонала оказался разряжен мобильный телефон, поэтому проверить наличие кода они не могли. В парикмахерской на Юности и вовсе не требовали QR-коды.

- Предпринимателям обозначены сроки для устранения нарушений. Рейды по соблюдению антиковидных мер в Ленинском районе продолжатся до снятия всех ограничений, - сообщает пресс-служба мэрии Красноярска.