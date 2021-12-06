В Ленинском районе Красноярска в ноябре оштрафовали 150 нарушителей масочного режима. Фото: городская администрация

В ноябре в Ленинском районе Красноярска протоколы составлены в отношении 150 нарушителей масочного режима. Как сообщает пресс-служба мэрии Красноярска, сотрудники районной администрации и полиции провели 60 рейдов за месяц.

Помимо выявления нарушителей массового режима, комиссия также выяснила, проверяют ли в заведениях QR-коды у посетителей. Было выявлено несколько нарушений. В кафе «Chiken dener» у персонала оказался разряжен мобильный телефон, поэтому проверить наличие кода они не могли. В парикмахерской на Юности и вовсе не требовали QR-коды.

- Предпринимателям обозначены сроки для устранения нарушений. Рейды по соблюдению антиковидных мер в Ленинском районе продолжатся до снятия всех ограничений, - сообщает пресс-служба мэрии Красноярска.