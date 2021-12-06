Большой Телек, Фаначет и Тугач: мобильная связь появилась в отдаленных поселках Красноярского края

«Ростелеком» построил базовые станции в трех отдаленных поселениях Красноярского края: в Большом Телеке, Фаначете и Тугаче. Мобильную связь четвертого поколения (4G/LTE)и скоростной интернет получили более 1 400 человек. Работы выполнены в рамках краевой программы «Развитие информационного общества».

Базовые станции подключены по оптическим линиям, что гарантирует устойчивость мобильной связи и высокую скорость передачи данных.Операторомявляется компания Tele2 — дочерняя структура«Ростелекома».

«В этом году благодаря региональной программе“Ростелеком” строит семь базовых станций на территории Красноярского края, три из них уже сданы в эксплуатацию. До конца года объекты связи появятся в поселкахКытат, Петропавловка, Мостовское и Красные ключи.Вместе с этим большая работа ведется и по федеральному проекту устранения цифрового неравенства — УЦН 2.0. Компания выполняет обязательства по строительству еще 27 базовых станций в отдаленных населенных пунктах, где ранее не было качественной мобильной связи», — рассказал Евгений Петров, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

Участие «Ростелекома» в реализациигоспрограмм формирует современную телекоммуникационную инфраструктуру в регионе и направлено на улучшение качества жизни сельчан. Врезультате подключения34 базовых станций, запланированных компанией на этот год, мобильной связью будут обеспечены более одиннадцати тысяч жителейКрасноярского края.

«С 2017 года малочисленные и труднодоступные населенные пункты края обеспечиваются услугами сотовой связи и мобильным интернетом. За это время с учетом 2021 года сотовая связь организована в более 100 населенных пунктах, в 70 из них — с мобильным интернетом. С этого года данная работа ведется в рамках краевой и федеральной программ. Таким образом, количество сел и деревень, в которых появятся современные услуги связи, увеличится», — отметил Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края.