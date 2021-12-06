В ноябре по улицам Красноярска гуляли москвичи, а сами красноярцы отправились в Дивногорск

Компания МТС проанализировала как красноярцы и гости города провели последний осенний месяц на основе запросов к аудиогиду «Городские легенды Красноярска» в ноябре 2021 года. Отмечен серьезный рост интереса к проекту: мобильным гидом интересовались в 100 раз больше пользователей, чем в ноябре прошлого года и на 50% больше, чем в августе 2021 года. Рост интереса объясняется и необычно высокой для ноября средней температурой, и введением QR-кодов для посещения большинства культурных и развлекательных заведений.

Ноябрь в Красноярске также отличался большим количеством масштабных культурных событий. Вероятно, это повлияло на интерес к нашему городу жителей других регионов.В этот период чаще всего историями, связанными со знаковыми местами города, интересовались жители Москвы – их доля в общем числе «посетителей» аудиогида составляет более 90%, доля жителей Красноярска- около 7%.

Пока по улицам краевой столицы гуляли москвичи, сами красноярцы отправились в Дивногорск. Они проявили наибольший среди всех пользователей интерес к аудиогиду «Городские легенды Дивногорска». Среди тех, кто заинтересовался историей Дивногорска 57% - жители краевой столицы, 10% - новосибирцы, 9% - туристы из Новокузнецка.

Мобильный аудиогид «Городские легенды Красноярска» был запущен летом 2019 года. Точка старта находится рядом с домом № 11 по ул. Каратанова (здесь установлена информационная табличка инструкцией для входа в гид).Аудиогид «Городские легенды» МТС размещен на двух популярных туристических агрегаторах izi.travel и wegotrip не только на русском, но и на английском языках.Он также доступен по прямой ссылке на портал Izi.travel, ознакомиться с ним можно с компьютеров и любых мобильных устройств, имеющих доступ в интернет. Это позволяет виртуально «гулять» по центру Красноярска из любой точки мира.

Аудиогид «Городские легенды Дивногорска» запущен летом 2021 года. Баннер с маршрутом по центру города и короткой инструкцией расположен на входе Туристско-информационный центр на набережной. Скачав «карманный гид», жители и гости города смогут больше узнать об истории Дивногорска.