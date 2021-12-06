Трудовые отряды СУЭК стали финалистами Международной премии #МЫВМЕСТЕ

Трудовые отряды СУЭК. Фото предоставлено компанией

Социальный проект «Трудовые отряды» Сибирской угольной энергетической компании вышел в финал Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Отметим, вручение премии проводится для развития культуры взаимопомощи, поддержки лидеров социальных изменений и инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. В 2021 году на премию было подано рекордное число заявок – более 25 тысяч. Заявки поступали от волонтеров, НКО, российских компаний, журналистов со всей страны, лучшие из лучших стали ее финалистами.

Оказавшись в числе первых, СУЭК Андрея Мельниченко в очередной раз подтвердила свое лидерство в сфере устойчивого развития и благотворительности. Проект «Трудовые отряды» завоевал награду в номинации «Страна возможностей». В этой номинации награждаются проекты, направленные на воспитание личности и раскрытие талантов, развитие образования и науки и соответствует национальной цели «Создание возможностей для самореализации и развития талантов».

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«Трудовые отряды» – один из самых известных социальных проектов СУЭК. С 2005 года подростки в регионах, где работают предприятия СУЭК, во время каникул занимаются благоустройством и озеленением родных городов и поселков, участвуют в экологических проектах, проводят занятия для дошколят, помогают ветеранам, ухаживают за памятниками и мемориалами, помогают бездомным животным и «примеряют» возможные будущие профессии. За свою работу подростки получают свои первые настоящие зарплаты. Также трудотрядовцы активно участвуют в волонтерских проектах, в том числе Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. Проект за годы своего существования получил невероятную популярность и отмечен почти двумя десятками авторитетных российских и международных премий.

Премия #МЫВМЕСТЕ проводится в целях развития культуры взаимопомощи, поддержки лидеров социальных изменений и инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Ее организаторы – Добро.ру, Ассоциация волонтерских инициатив при поддержке Росмолодежи, Роспатриота, Росконгресса, АНО «Национальные приоритеты», Форума доноров, ТПП Росси и ряда других организаций.