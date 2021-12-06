Научный руководитель Гидрометцентра спрогнозировал аномальное потепление в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Главный метеоролог Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал аномальное потепление в Красноярском крае. По словам ученого, ожидается повышение температуры на 20 градусов выше нормы.

Напомним, что синоптики прогнозировали положительные температуры вплоть до середины текущей недели. Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что ко вторнику, 7 декабря, в центральных и южных районах Красноярского края температура воздуха будет выше нормы на 16-20 градусов.

Однако уже со среды в Красноярск вернутся холода. Возможно понижение температуры до -21 градуса.