С начала года в Красноярском крае в пожарах погибло 176 человек Фото: ИВАНОВА Диана

С января 2021 года в Красноярском крае произошло 2847 пожаров в частных и многоквартирных домах, в которых погибло 176 человек, в том числе 6 детей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, травмы получили 158 человек (15 детей).

В ведомстве уточняют, что большинство пожаров возникают по вине жильцов домов: из-за неправильного использования электроприборов, отопительных устройств, а также из-за неправильного обращения с открытым огнем, печами и пиротехникой в новогодние праздники.

- Только строгое соблюдение требований правил пожарной безопасности поможет избежать трагедии, а главное сохранить не только имущество, но и жизнь, - передают в прокуратуре Красноярского края.