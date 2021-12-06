Новую лестницу на Торгашинском хребте в Красноярске 2 декабря посетили почти 1200 человек. Фото: правительство Красноярского края

2 декабря в первый день работы новой лестницы на Торгашинском хребте, ее посетили 1197 человек. Об этом сообщает агентство по туризму Красноярского края.

При этом на выходных у лестницы были замечены настоящие толпы туристов, парковка была забита, на месте дежурили экипажи ДПС. Что не помешало красноярцам сделать сотни снимков для инстаграма. Добавим, что длина лестницы 1100 метров, в ней 1633 ступени.

В агентстве по туризму советуют добираться до новой лестницы на общественном транспорте, а не на автомобиле. Специально для этого был продлен маршрут №37.