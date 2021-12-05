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Общество5 декабря 2021 10:02

Красноярцам рассказали, где можно получить международный ветеринарный паспорт для вывода питомцев за границу

Так, чтобы не нарваться на подделку
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцам рассказали, где можно получить международный ветеринарный паспорт для вывода питомцев за границу

Красноярцам рассказали, где можно получить международный ветеринарный паспорт для вывода питомцев за границу

Фото: Мария ЛЕНЦ

В региональном управлении Россельхознадзора рассказали красноярцам, где оформить международный ветеринарный паспорт на вывоз за границу своих домашних питомцев – кошек и собак. Дело в том, что в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору участились случаи обращения компетентных служб третьих стран с просьбами подтвердить подлинность протоколов лабораторных исследований, в сопровождении которых домашние животные вывозятся из России в эти страны.

Многие такие паспорта вызывают сомнения. Представьте ситуацию, когда в чужой стране питомца изъяли и увезли в питомник, а владельцу выписали солидный штраф в валюте. Чтобы этого избежать, оформление экспортных ветеринарных сертификатов на вывоз кошек и собак будет осуществляться после проверки подлинности протоколов лабораторных исследований через систему ФГИС «ВЕСТА». Сделать такой лабораторный анализ животным можно в аккредитованных ветеринарных службах. А еще надежнее – в лабораториях Россельхознадзора, перечнем можно ознакомиться здесь https://fsvps.gov.ru/fsvps/structure/rc.