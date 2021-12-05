В Красноярском крае с реализации сняли 104 тонны овощей Фото: Мария ЛЕНЦ

Казалось бы, какие могут быть претензии к овощам – картофелю, моркови, капусте – если у них внешний здоровый внешний вид? Оказывается, могут. Это еще раз доказали специалисты Роспотребнадзора. За три квартала текущего года, то есть с января мо сентябрь включительно они сделали 1 674 пробы плодоовощной продукции и выявили нарушения, которые не позволяют пропустить овощи в реализацию, поскольку те могут нанести вред здоровью человека. Так, негативными признаны:

- по содержанию нитратов 67 проб (4%) овощей (морковь, свекла, капуста, лук), выращенных в Казахстане и в Красноярском крае,

- по микробиологическим показателям 101 проба (6%) плодоовощной продукции, выращенной в Красноярском крае;

- на содержание ГМО все исследованные пробы соответствовали требованиям безопасности.

Таким образом, с реализации были сняты 202 партии овощей общим весом 104 054,7 килограммов, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

Добавим, что азотные удобрение используют для стимулирования роста овощей, но когда содержание нитратов превышает допустимую норму, они, накапливаясь в организме человека, могут вызвать хронические опасные заболевания.