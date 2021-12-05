В Красноярском крае за сутки скончался от коронавируса 31 человек Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперативного штаба на 14:00 часов 5 декабря 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 156 325 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 756 случаев заболевания. Наибольшие показатели в Красноярске – 184, в Канске – 55, Лесосибирске – 31, Назарово – 61, по 23 случая в Емельяновском и Богучанском районах.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 54 864 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 139 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 414. Проведено тестов на коронавирус всего 4 370 707, из них за последние сутки 14 860.

В данную статистику не входит информация из закрытых городов, она подается в ФМБА отдельно. Обновленных данных по Железногорску на 5 декабря нет. А в Зеленогорсе за минувшие сутки не выявлено новых случаев ковида, но общее количество заболевших составляет 9 212.