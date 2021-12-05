В Красноярске появилась ледяная пешка

В Центральном парке Красноярска появилась ледяная скульптура шахматной пешки. Поставлена она в поддержку главного спортивного события в мире шахмат-2021. Как раз сейчас в Дубаи идёт борьба за титул чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном. Уже сыграно пять партий вничью. Всего их будет 14.Россиянина уже поддержали многие известные персоны.

Поддержать Яна Непомнящего могут и красноярцы. Не пропустите возможность запечатлеть историческое событие и сфотографироваться с фигурой, ведь это помимо прочего отличная фотолокация. Выкладывая фотографии в соц.сетях, не забывайте ставить хэштэг #NepoGambit.

Справка КП

В настоящее время Непомнящий и Карлсен провели 5 партий из возможных 14-ти. Все встречи прошли «вничью». Победитель определится до 16 декабря.

Конкретно

Расписание чемпионата:

3 декабря. 16:30. 6-я партия

4 декабря. 16:30. 7-я партия

5 декабря. 16:30. 8-я партия

6 декабря. Выходной

7 декабря. 16:30. 9-я партия

8 декабря. 16:30. 10-я партия

9 декабря. Выходной

10 декабря. 16:30. 11-я партия

11 декабря. 16:30. 12-я партия

12 декабря. 16:30. 13-я партия

13 декабря. Выходной

14 декабря. 16:30. 14-я партия

15 декабря. 16:30. Церемония закрытия или тай-брейк

16 декабря. 20:00. Церемония закрытия в случае тай-брейка.