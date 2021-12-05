В Красноярске появилась ледяная пешка
В Центральном парке Красноярска появилась ледяная скульптура шахматной пешки. Поставлена она в поддержку главного спортивного события в мире шахмат-2021. Как раз сейчас в Дубаи идёт борьба за титул чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном. Уже сыграно пять партий вничью. Всего их будет 14.Россиянина уже поддержали многие известные персоны.
Поддержать Яна Непомнящего могут и красноярцы. Не пропустите возможность запечатлеть историческое событие и сфотографироваться с фигурой, ведь это помимо прочего отличная фотолокация. Выкладывая фотографии в соц.сетях, не забывайте ставить хэштэг #NepoGambit.
Справка КП
В настоящее время Непомнящий и Карлсен провели 5 партий из возможных 14-ти. Все встречи прошли «вничью». Победитель определится до 16 декабря.
Конкретно
Расписание чемпионата:
3 декабря. 16:30. 6-я партия
4 декабря. 16:30. 7-я партия
5 декабря. 16:30. 8-я партия
6 декабря. Выходной
7 декабря. 16:30. 9-я партия
8 декабря. 16:30. 10-я партия
9 декабря. Выходной
10 декабря. 16:30. 11-я партия
11 декабря. 16:30. 12-я партия
12 декабря. 16:30. 13-я партия
13 декабря. Выходной
14 декабря. 16:30. 14-я партия
15 декабря. 16:30. Церемония закрытия или тай-брейк
16 декабря. 20:00. Церемония закрытия в случае тай-брейка.