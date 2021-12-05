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Происшествия5 декабря 2021 3:25

На севере Красноярского края спасатели обнаружили все снегоходы шести пропавших без вести жителей Игарки

Все они находятся на дне Енисея
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На севере Красноярского края спасатели обнаружили все снегоходы шести пропавших без вести жителей Игарки. Фото: МЧС

На севере Красноярского края спасатели обнаружили все снегоходы шести пропавших без вести жителей Игарки. Фото: МЧС

Недалеко от Игарки найдены все снегоходы шестерых пропавших без вести жителей Игарки. Напомним, что 28 ноября четверо товарищей (36-ти, 42-х, 43-х и 57-ми лет), который выезжали на двухдневную рыбалку выше по Енисею, перестали выходить на связь с родными. На другой день на их поиски отправились семь волонтеров на снегоходах и произошла трагедия: двое из них выехали на неокрепший лет и провалились в полынью. Товарищи не смогли их спасти.

30 ноября спасатели и следователи обнаружили на дне реки два снегохода. На следующий день из Красноярска вылетел вертолет с водолазами и специальным оборудованием. 3 декабря, как позволила погода, после подготовки водолазы спустились в Енисей и на глубине 5-6 метров на дне реки на расстоянии 2-3 метров друг от друга обнаружили еще два снегохода с прицепами. Предварительно они принадлежали пропавшим местным жителям. В 60 метрах от них на расстоянии 2-3 метров друг от друга на глубине 10-11 метров обнаружены еще два снегохода, предположительно принадлежавшие волонтерам. На одном из снегоходов волонтеров обнаружена поясная сумка.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, идет доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.