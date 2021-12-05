Житель Лесосибирска решил помочь «полиции» и лишился 440 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Телефонное мошенничество по-прежнему процветает, несмотря на то, что все правоохранительные органы без конца предупреждают об этом. Вот и житель Лесосибирска попался на удочку, лишился большой суммы денег. И весь все произошло по стандартной схеме. Началось все со звонка неизвестного, который представился 32-летнему сибиряку сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что мошенники якобы пытаются оформить на его имя кредит.

Затем мужчине поступил еще один звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, который попросил помочь поймать злоумышленников. Для этого потерпевшему предложили оформить заявки на кредиты. Мужчина, думая, что помогает следствию, согласился. После одобрения заявок он обналичил всю сумму – 440 тысяч рублей и тут же перевел их на счет виртуальной карты, подсказанной мошенниками.

И только когда потерпевшему позвонили якобы из другого банка с таким же сообщением, что на его имя собираются взять кредиты, мужчина почуял неладное и обратился в полицию.

Добавим, что за минувшую неделю мошенники обманули жителей края на общую сумму в 38 миллионов рублей.