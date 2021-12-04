Красноярцы приняли участие в акции «Единой России» - «Волонтеры - доноры»

Фото: krasnoyarsk.er.ru

Акция «Волонтеры - доноры» прошла 3 декабря в Красноярском краевом центре крови №1. Краевой центр заготавливает в год более 36 тонн крови, а каждый год донорами становятся более 55 тысяч человек. В общей сложности в Красноярском крае проживает более 7 тысяч «Почетных доноров России».

Красноярцы рассказали почему решили принять участие в акции:

- Очень много людей, которые попали в чрезвычайную ситуацию, нуждаются в этом. Некоторые виды крови – очень редкие, что очень затрудняет их выздоровление. Поэтому мы хотим помочь, - говорит студентка Ангелина Кислицина.

- Каждый раз, когда ты сдаешь кровь – это чья-то спасенная жизнь. Это очень важное дело, оно должно быть всенародным. Я считаю, каждый человек хотя бы раз в жизни должен прийти и сдать кровь, ведь если не мы не будем помогать другим людям, то в какой-то рискованный момент может оказаться так, что никто не сможет помочь нам, - поделился активист «Молодой гвардии Единой России» Эдуард Айрапетов.

- Кровь сдавать очень важно, потому что люди могут оказаться в разных ситуациях в жизни. И от наличия крови у кого-то может зависеть жизнь. У меня четвертая группа крови, редкая. И если человек с такой же группой крови, как у меня, попадет, например, в аварию, из-за отсутствия именно этой группы в банке крови он просто может умереть, - объяснил предприниматель Олег Максюта.

В «Единой России» напоминают, что почетным донорам предоставляется ряд льгот: ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время, внеочередное оказание бесплатной медпомощи в государственных и муниципальных медучреждениях – в рамках госпрограммы, ежегодное денежное пособие, приобретение путевок на курортно-санаторное лечение без очереди.