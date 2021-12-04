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Происшествия4 декабря 2021 9:26

В Красноярске на два месяца арестовали водителя, сбившего кадета на Малиновского

Мужчине избрали меру пресечения
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярске на два месяца арестовали водителя, сбившего кадета на Малиновского

В Красноярске на два месяца арестовали водителя, сбившего кадета на Малиновского

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске Советский райсуд отправил под арест местного жителя, сбившего кадета на улице Малиновского 1 декабря. Как сообщают в МВД, мужчина проведет в СИЗО 2 месяца.

Напомним, что 16-летнего подростка нашли без сознания на обочине дороги. Оказалось, его сбила машина, водитель с места аварии уехал. Мальчика же госпитализировали.

Вскоре водителя задержали. Им оказался местный житель. Полицейским он рассказал, что не остался на месте ДТП, так как решил, что наехал на дерево. В отношении красноярца заведено уголовное дело.