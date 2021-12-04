В Красноярском крае за сутки зафиксировано 711 новых случаев COVID-19, 31 человек скончался Фото: Мария ЛЕНЦ

4 декабря в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 711 человек, умер - 31. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 155 569 человека.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 711 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 139 113 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 31 человек. Общей сложности от болезни скончались 7 629 пациентов.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 55 139 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 109 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 356. Проведено тестов на коронавирус всего 4 355 847, из них за последние сутки 15 055, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.