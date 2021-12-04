В Красноярском крае заработал новый вакциномобиль. Фото: Минздрав Красноярского края

В Назарове Красноярского края 3 декабря в первый рейс отправился вакциномобиль. Как сообщает пресс-служба минздрава, мобильная бригада работала на территории ОВД Назаровский.

По итогам первого дня ревакцинацию прошли 40 человек, а двое поставили первые прививки. В дальнейшем рабочую бригаду будет работать как в организованных коллективах, так и по территории района.

- На следующей неделе уже запланирован двухдневный выезд на завод ТИИК, в поселки Южный, Строителей и Горняк, - сообщают в минздраве.

Напомним, что два вакциномобиля приобрел меценат Хазрет Совмен, а Александр Усс передал их медикам – один в Красноярск, второй – на запад края. Красноярский вакциномобиль должен отправиться в первый рейс на следующей неделе.