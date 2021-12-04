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Происшествия4 декабря 2021 5:39

За неделю интернет-мошенники обманули красноярцев на 38 миллионов рублей

Краевая прокуратура просит жителей региона быть более внимательными
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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За неделю интернет-мошенники обманули красноярцев на 38 миллионов рублей

За неделю интернет-мошенники обманули красноярцев на 38 миллионов рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшую неделю жители Красноярского края отдали интернет-мошенникам более 38 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, общая сумма, которую аферисты выманили у красноярцев, перевалила за 1,5 миллиарда рублей начала года.

Всего жертвами интернет-мошенников стали 8 496 жителей края. За последнюю неделю на «удочки» аферистов попался 181 человек. Также за неделю мошенники за счет жителей региона разбогатели на 38 025 276 рублей. А общая сумма ущерба с начала года составила 1 528 190 522 рубля.

Уловки мошенников все те же. Злоумышленники работают через call-центры, представляясь работниками правоохранительных органов или банка, а также находят наивных людей на торговых платформах.

Фото: прокуратура Красноярского края

Фото: прокуратура Красноярского края