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Общество4 декабря 2021 4:34

В Красноярске на Караульной ветер снес новогоднюю елку

Конструкцию прицепили к лавочке
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярске на Караульной ветер снес новогоднюю елку. Фото: скриншот из видео pokrovka_life124

В Красноярске на Караульной ветер снес новогоднюю елку. Фото: скриншот из видео pokrovka_life124

4 декабря в микрорайоне Покровский на Караульной в Красноярске сильный ветер снес новогоднюю елку. Как рассказывают местные жители, конструкция была установлена накануне.

Новогодняя елка простояла во дворе на Караульной меньше суток. Ее установили 3 декабря, а уже утром 4-го, елку снесло сильнейшим ветром. Жители района рассказывают, что конструкцию привязали к лавочке. Что с ней будет дальше – неизвестно.

Автор видео пояснила, что после установки елку даже не закрепили. Примечательно, что новогодний символ жители установили впервые.