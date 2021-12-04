С начала года красноярцы 469 раз пожаловались на пьяных водителей Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала 2021 года жители Красноярска 469 раз позвонили на номер «Синей линии» ГИБДД с жалобами на пьяных водителей. Как сообщает пресс-служба госавтоинспекции, десятки нарушителей были оштрафованы.

Всего благодаря жалобам красноярцев дорожные полицейские задержали 78 пьяных водителей. За это нарушение грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до 2 лет.

- Аналогичные правовые последствия наступают в случае отказа от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, - напомнили в ГИБДД Красноярска.