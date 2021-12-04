В Железнодорожном районе Красноярска за год вывезли 298 КАМАЗов покрышек

В Железнодорожном районе Красноярска за год вывезли почти 300 КАМАЗов покрышек. Фото: nashzd

Из Железнодорожного района Красноярска с начала года вывезли почти 300 КАМАЗов старых автомобильных покрышек. Как сообщает районная администрация, в этой работе принимают участие также и управляющие компании.

- Работа по утилизации шин велась сразу в трёх направлениях: по договорённости с жилищно-коммунальными структурами, совместно с управляющими компаниями и в рамках муниципального контракта, - сообщают в администрации Железнодорожного района.

Так, за ноябрь только по договоренностям с ЖКС вывезено 72 КАМАЗа покрышек – это 72 кубометра покрышек. Мусор был вывезен из Николаевки, а также с улиц Ладо Кецховели, Красномосковской, Новосибирской и Ломоносова. Также отдел ЖКХ района принимают обращения жителей. Специалисты отработали 10 заявок.

- Всего за 2021 год с территории района вывезено 407 кубометров покрышек. Все они уместились в 298 КАМАЗов, - добавили в районной администрации.